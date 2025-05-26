С 26 мая по 6 июня в Псковской области действует горячая линия по защите прав туристов

15:25, 26 мая 2025, ПАИ

​С 26 мая по 6 июня в Псковской области действует горячая линия по защите прав туристов, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты ведомства готовы проконсультировать граждан по широкому спектру вопросов, связанных с покупкой туристических путевок, оказанием услуг в гостиницах и правами туристов.

Эксперты дадут рекомендации по пребыванию на жаре, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания, необходимым прививкам для путешествий.



Обращаться можно с 26 мая по 6 июня с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в Пскове, Псковском, Гдовском, Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах по телефонам: 8 (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03; в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8 (81153) 7-70-96, (81153) 7-13-11; в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8 (81151) 2-60-50, (81138) 2-24-23.

Консультационный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-894.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).