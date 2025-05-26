«Мама, мы будем отмечать!»: второклассница Алина Толстая – о пятёрках, любви к школе и победе в «Губернаторском дневнике»

17:34, 26 мая 2025, ПАИ

Ученица 2-го «Г» класса Псковского социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова Алина Толстая – победительница региональной акции «Губернаторский дневник» среди школьников 2–4-х классов.

За весь учебный год – только отличные оценки, активное участие в олимпиадах и искренняя радость от посещения школы. «Она весь год собирала пятёрки. Очень ждала результатов, и когда объявили, что она победила, глаза у неё просто загорелись. Первое, что она произнесла: «Мама, давайте отмечать!» – рассказала мама девочки Яна Толстая.

Для школьницы участие в акции стало дебютным. До этого она не знала о ней, но даже без специальных ожиданий уверенно пришла к высокому результату. «Учитель в конце года поддержал, сказал, что это достойно, и потом уже сам объявил классу, что Алина стала победительницей», – поделилась мама девочки.

Тяга к знаниям проявилась с первых дней учёбы в школе. Алина активно участвует в олимпиадах, много читает и никогда не пропускает возможность выйти к доске. «Она очень активная – всегда с поднятой рукой, по всем предметам стабильно пятёрки. В классе 33 ученика, и только четыре из них – отличники. И среди них – Алина», – сказала мама с гордостью.

Мама девочки рассказала, что отношение к школе у Алины особенное: «Когда впервые объявили каникулы, она расплакалась. Говорит: «Я не хочу сидеть дома, я хочу в школу». Вот такая у нас любовь к знаниям».

Свободного времени у школьницы немного, но она использует его с пользой. Танцы, ментальная арифметика, английский язык – в её расписании всегда найдётся место для интересных увлечений. Но больше всего её захватывают танцы и книги.

«У нас дома огромная библиотека книг автора Холли Вебб – книг 200, не меньше. За год она прочитала около 150. Конечно, они небольшие, но с интересными историями о животных. Помимо этого, читает школьную литературу: «Незнайку», «Чиполлино» – это у нас давно прочитано», – рассказала мама второклассницы.

Домашние задания девочка выполняет самостоятельно – мама лишь проверяет и помогает в случае необходимости. Обычно на подготовку уходит один-два часа.

Пока девочка не определилась с будущей профессией. В детском саду мечтала стать врачом, но сейчас пока просто учится, читает, танцует и радуется каждому новому дню. «Я собираю все её грамоты и дипломы. Портфолио пока не оформляла, но всё впереди. Главное – она у нас умница», – подытожила мама девочки.

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходила в 12-й раз. В ней приняли участие 255 школьников Пскова и области. Вместе ребята заработали 35 310 пятёрок. Впереди у победителей акции встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.