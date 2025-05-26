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Культура

Сборник о Валентине Курбатове презентовал Сергей Биговчий

Презентацию сборника «Валентин Курбатов. Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания» провёл издатель Сергей Биговчий на площадке Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова сегодня, 26 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Сергей Биговчий. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Сергей Биговчий был другом Валентина Курбатова.

Его книга получила и народное название «Курбатов среди писателей». В издание вошли как известные, так и ранее не публиковавшиеся статьи Валентина Курбатова о Пушкине, Гоголе, Астафьеве, Окуджаве, Каверине и многих других.

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