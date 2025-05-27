Общероссийский день библиотек отмечается 27 мая

07:45, 27 мая 2025, ПАИ

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря.

Считается, что вообще первые библиотеки как собрания памятников письменности возникли еще в древности в Древнем Египте, Греции, Ассирии и Риме, а развитие получили с XV века после изобретения книгопечатания.

На Руси самая первая библиотека была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, затем появились монастырские библиотеки, где к концу XVI века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего 260-350 тысяч экземпляров. С середины XVII века формировались первые библиотеки светского характера — царских приказов.

В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования (переданная в 1725 году Академии наук) и Вольного экономического общества (1765), а, как уже говорилось выше, первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году.

После установления в стране советской власти, в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Н.К. Крупская.

В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания (и вообще самый широкий перечень изданий), необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения...

В современной России функционирует около 40 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. Конечно же, крупнейшей публичной библиотекой в стране является Российская государственная библиотека, расположенная в Москве. Это национальная библиотека Российской Федерации, причем крупнейшая публичная библиотека не только в стране, но и одна из крупнейших библиотек мира.

С 2004 года в России реализуется проект по созданию и развитию системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), который направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. В настоящее время общий фонд НЭБ включает более пяти миллионов экземпляров.

Также утвержден модельный стандарт переоснащения российских библиотек. В него входят современное библиотечное пространство, открытый доступ к книгам, централизованное подключение к электронным и цифровым ресурсам, пространство свободного общения (дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп).