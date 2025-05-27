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Экономика

Бюджет Пскова увеличится на 87,8 млн рублей

Изменения в бюджете города обсудили депутаты Псковской городской Думы на комитете по бюджету, финансовой политике и налогам, который прошел 27 мая под председательством Юлии Пожидаевой.

Фото: ПАИ

Доходы увеличатся на 87 млн 789 тыс. рублей. Средства будут направлены на ремонт учреждений культуры и общеообразовательных школ.
Так, Центру детского чтения выделяют 421 тыс. рублей на ремонт узла горячего водоснабжения, школе №8 — на ремонт потолка спортивного зала — около 500 тыс. рублей, школе №18 — на ремонт грузового лифта 1,8 млн рублей, школе №11 — 418 тыс. рублей на замену дверей на 3-м этаже, школа №23 получит на приобретение жалюзи 391 тыс. рублей. На разработку проектно-сметной документации для реконструкции спортивной школы олимпийского резерва «Барс» выделяется 9 млн рублей.

Кроме того, средства выделяются на развитие и содержание улично-дорожной сети. На нанесение дорожной разметки — 20 млн рублей, на ремонт грунтовой дороги по ул. Трояновского —13,4 млн рублей, на выполнение комплексных работ по содержанию автомобильных дорог — 19,9 млн рублей.

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