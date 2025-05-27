Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершается подача заявок на участие в конкурсе военно-патриотической песни

Завершается подача заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе военно-патриотической песни «Автомат и гитара, пусть память говорит», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Конкурс направлен на формирование патриотических чувств и уважения к Отечеству. Участники могут не только раскрыть свой творческий потенциал, но и выразить поддержку бойцам армии России, выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 14-17 лет, 17-25 лет, 26 лет и старше по направлениям «соло», «дуэт-трио» и «ансамбли».

Участники могут выступить в двух номинациях: «военно-патриотическая песня», «авторская военно-патриотическая песня».

Заявки принимают до 31 мая 2025 года на почту: avtomat.gitara@bk.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
27 мая 2025

Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов
27 мая 2025

Александр Волков: Участие в голосовании за объекты благоустройства – возможность своими руками создать комфортную среду для жизни
27 мая 2025

С какими сложностями сталкиваются псковичи при изучении китайского языка, рассказал преподаватель
27 мая 2025

Запретный улов: какая рыба и где чаще всего становится добычей браконьеров
27 мая 2025

Завершается подача заявок на участие в конкурсе военно-патриотической песни
27 мая 2025

Глава Пскова станет гостем программы «Оглавление»
27 мая 2025

Оксана Филиппова: ФКГС – наиболее эффективный инструмент для благоустройства территорий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...