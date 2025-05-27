Завершается подача заявок на участие в конкурсе военно-патриотической песни

13:15, 27 мая 2025, ПАИ

Завершается подача заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе военно-патриотической песни «Автомат и гитара, пусть память говорит», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Конкурс направлен на формирование патриотических чувств и уважения к Отечеству. Участники могут не только раскрыть свой творческий потенциал, но и выразить поддержку бойцам армии России, выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 14-17 лет, 17-25 лет, 26 лет и старше по направлениям «соло», «дуэт-трио» и «ансамбли».

Участники могут выступить в двух номинациях: «военно-патриотическая песня», «авторская военно-патриотическая песня».

Заявки принимают до 31 мая 2025 года на почту: avtomat.gitara@bk.ru.