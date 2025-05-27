Завершается подача заявок на участие в конкурсе военно-патриотической песни
Завершается подача заявок на участие во Всероссийском открытом конкурсе военно-патриотической песни «Автомат и гитара, пусть память говорит», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Конкурс направлен на формирование патриотических чувств и уважения к Отечеству. Участники могут не только раскрыть свой творческий потенциал, но и выразить поддержку бойцам армии России, выполняющим задачи в зоне проведения СВО.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 14-17 лет, 17-25 лет, 26 лет и старше по направлениям «соло», «дуэт-трио» и «ансамбли».
Участники могут выступить в двух номинациях: «военно-патриотическая песня», «авторская военно-патриотическая песня».
Заявки принимают до 31 мая 2025 года на почту: avtomat.gitara@bk.ru.
Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов
Александр Волков: Участие в голосовании за объекты благоустройства – возможность своими руками создать комфортную среду для жизни
С какими сложностями сталкиваются псковичи при изучении китайского языка, рассказал преподаватель