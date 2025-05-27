Феромонные ловушки для короеда-типографа установили в Пушкинском заповеднике

15:45, 27 мая 2025, ПАИ

В Государственном Пушкинском заповеднике, в парках мемориальных «Михайловского» и «Тригорского», установлены феромонные ловушки для короеда-типографа, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик.

«Феромонные ловушки барьерного типа устанавливают для отлова жуков короеда-типографа, в нашем случае – для защиты еловых насаждений от этого опаснейшего вредителя хвойных пород. В Михайловском объектом защиты является въездная «Еловая аллея», в Тригорском – «Ель-шатёр», – рассказала хранитель.

Галина Пиврик пояснила, что к каждой ловушке прикрепляется пакетик-диспенсер, который содержит феромон. Концентрация вещества в приманке значительно превышает естественную, поэтому насекомые стремятся в ловушку, а не заселяют деревья в радиусе её действия.

«Феромон короеда-типографа не привлекает в ловушку полезных насекомых, так как насекомых различных видов привлекают разные по составу феромоны. Эти препараты разрешены для широкого применения, они не загрязняют окружающую среду и безопасны для людей и животных», – подчеркнула хранитель.

Она добавила, что для пущей сохранности ловушек к ним прикреплены таблички для посетителей с разъясняющим текстом.

В парке усадьбы «Михайловское» на сегодня размещено 12 ловушек, в парке «Тригорского» – три.