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Общество

В Псковской области ищут родственников владельца медали

В Псковской области поисковики ищут родственников владельца медали «За отвагу» Ивана Яковлевича Шарыгина, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

К командиру отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову обратилась себежанка Ксения Бренч.

«Мне эту награду передал житель Себежа, он нашёл её случайно. А я отдала её Владимиру Бумакову. Понимаю, как важно найти хозяина медали. Это память семьи», – рассказала Ксения Бренч корреспонденту газеты.

Отметим, что поисковики обратились за помощью к своим коллегам в международную общественную организацию «Вымпел» из Москвы. Через некоторое время от них поступил ответ из центрального архива Министерства обороны о владельце этой награды.

Им оказался себежанин Иван Яковлевич Шарыгин, 1924 года рождения из деревни Гаспорово, бывший партизан разведывательного отряда партизанского движения Калининской области. Награждён медалью «За отвагу» 21 апреля 1945 года. В 1941–1944 годы местность находилась под фашистской оккупацией войсками гитлеровской Германии.

«Друзья, просим оказать помощь в поиске родственников для передачи реликвии в семью», – отметили в газете.

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