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Происшествия

67-летнего псковича будут судить за серию краж из магазинов

67-летнего неоднократно судимого псковича будут судить за серию краж из магазинов. Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в его отношении. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что с 2 февраля по 26 апреля мужчина приходил в магазины, выискивал подходящий для перепродажи товар, складывал его в свою сумку и покидал помещение, не оплатив взятое.

До задержания полицией псковичу удалось совершить шесть краж. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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