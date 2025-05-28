67-летнего псковича будут судить за серию краж из магазинов

10:22, 28 мая 2025, ПАИ

67-летнего неоднократно судимого псковича будут судить за серию краж из магазинов. Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в его отношении. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что с 2 февраля по 26 апреля мужчина приходил в магазины, выискивал подходящий для перепродажи товар, складывал его в свою сумку и покидал помещение, не оплатив взятое.

До задержания полицией псковичу удалось совершить шесть краж. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.