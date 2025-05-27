Эксперт раскрыл риски покупки жилья в рассрочку вместо рыночной ипотеки

10:32, 28 мая 2025, ПАИ

Покупка жилья в рассрочку на 10 лет, которую начали предлагать застройщики, гораздо более привлекательна по условиям, нежели дорогая ипотека. Но она таит в себе немало рисков, рассказал агентству «Прайм» Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости.

«Работает такая схема предельно просто. Покупатель берет квартиру и перечисляет деньги напрямую застройщику. То есть в своем роде это просто обход системы эскроу-счетов, девелоперам не надо тратиться на проценты по кредитам, на комиссии, на обслуживание в банках. Им так удобнее и интереснее», – отметил он.

Кроме того, при нынешней ипотеке квартиры просто зависают на балансе девелоперов, и им выгоднее продать их, пускай и в рассрочку. Конечно, инфляция и рост цен будут нивелировать профит от таких сделок. Потому они и страхуются, поднимая цены при длинной рассрочке с небольшим первоначальным взносом.

Вариант десятилетней рассрочки выглядит намного доступнее дорогой ипотеки. Если квартира стоит 10 миллионов рублей, а первый взнос – два миллиона, то есть 20%, то в случае с ипотекой ежемесячный платеж на 10 лет при текущей ставке в 27% годовых составит 193 тысячи рублей. При ставке в 25% – 182 тысячи. Если застройщик даст рассрочку без процентов на 10 лет, то он, скорее всего, поднимет цену до 12 миллионов – это было бы логично. Получается, в год нужно отдавать по миллиону рублей, или по 83 тысячи в месяц.

«Доступнее ли это? Да. Какая ставка по ипотеке сопоставима с такими условиями на такой же срок? 5-6% годовых. Но ее мы не увидим в ближайшие несколько лет. Поэтому с точки зрения покупателя такие рассрочки, конечно, были бы интереснее. Но массовыми они все равно не станут», – полагает специалист.

По его мнению, наиболее актуальной эта схема будет в мегаполисах, таких как Москва, Петербург, Казань, Новосибирск и другие финансовые центры регионов. Однако к таким программам возникнут вопросы у регулятора, ведь банковский сектор на этом ничего не зарабатывает.

Кроме того, если в рассрочку будет продаваться большой объем жилья, то это чревато мошенничеством и новыми сотнями обманутых покупателей. Важен и правопреемник, если вдруг застройщик обанкротится. Ведь в собственность квартира/помещение перейдет только после полного погашения долга.

Учитывая текущую ситуацию на рынке новостроек, нужно быть готовыми и к таким вариантам. Также вопрос: что делать, когда возникнет желание/потребность квартиру продать. То есть темных пятен в этом кейсе пока что хватает, добавил Кричевский. Тем, кто рискнет согласиться на подобную схему, он советует привлечь юриста, чтобы оценить условия договора. Возможны огромные штрафы и пени за просрочку, что сделает выгоду сомнительной.