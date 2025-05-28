Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве

11:42, 28 мая 2025, ПАИ

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2010–2012 годов рождения выиграли открытый турнир по баскетболу «Победа», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли в Ржеве с 23 по 25 мая, сообщили ПАИ в Федерации баскетбола Великих Лук.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук











Всего в соревнованиях приняли участие пять команд из Великих Лук, Серпухова, Ржева, Твери и Новомосковска. Великолучанки заняли первое место, на втором – баскетболистки из Серпухова, на третьем – спортсменки из Ржева.

Лучшим игроком в составе «Экспресса» признали Полину Онищенко. Тренирует команду Евгения Егорова.

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