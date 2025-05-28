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Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2010–2012 годов рождения выиграли открытый турнир по баскетболу «Победа», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли в Ржеве с 23 по 25 мая, сообщили ПАИ в Федерации баскетбола Великих Лук.

  • Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • Великолучанки выиграли открытый турнир по баскетболу в Ржеве
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

Всего в соревнованиях приняли участие пять команд из Великих Лук, Серпухова, Ржева, Твери и Новомосковска. Великолучанки заняли первое место, на втором – баскетболистки из Серпухова, на третьем – спортсменки из Ржева.

Лучшим игроком в составе «Экспресса» признали Полину Онищенко. Тренирует команду Евгения Егорова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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