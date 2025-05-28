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Общество

Финал турнира «Спортивная полемика» пройдёт в Порхове 30 мая

Финал турнира «Спортивная полемика», посвящённого памяти героя Матвея Яковлева, погибшего на СВО, пройдёт в Порховской центральной районной библиотеке 30 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Фото: организаторы соревнований

«Спортивная полемика» – это разновидность классической игры «Мафия», которая требует от игроков не только развитых коммуникативных навыков и умения убеждать, но и логического мышления. В предварительном турнире приняли участие 20 человек, а десятка лучших из них прошла в финальную часть соревнований.

В финале молодёжь будет бороться с профессионалами в области спортивной полемики.

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