Финал турнира «Спортивная полемика» пройдёт в Порхове 30 мая

11:29, 28 мая 2025, ПАИ

Финал турнира «Спортивная полемика», посвящённого памяти героя Матвея Яковлева, погибшего на СВО, пройдёт в Порховской центральной районной библиотеке 30 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

«Спортивная полемика» – это разновидность классической игры «Мафия», которая требует от игроков не только развитых коммуникативных навыков и умения убеждать, но и логического мышления. В предварительном турнире приняли участие 20 человек, а десятка лучших из них прошла в финальную часть соревнований.

В финале молодёжь будет бороться с профессионалами в области спортивной полемики.