За срыв сроков капремонта лифта в Псковской поликлинике бизнесмен попал в чёрный список подрядчиков

11:43, 28 мая 2025, ПАИ

За срыв сроков капремонта лифта в Псковской городской поликлинике бизнесмен попал в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском УФАС.

7 мая 2024 года Псковская городская поликлиника объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирского лифта. Стоимость контракта составила 4 миллиона 95 тысяч 396 рублей. Представитель бизнеса неоднократно просил заказчика продлить сроки исполнения контракта, заказчик соглашался, но в конце концов принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В результате Псковское УФАС России решило включить представителя бизнеса в РНП сроком на 2 года.