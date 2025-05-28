Митрополит Тихон участвует в разработке учебника по духовно-нравственной культуре

11:55, 28 мая 2025, ПАИ

Разработкой учебника для предмета «Духовно-нравственная культура России» занимается Московский педагогический государственный университет, также для этой работы привлечена Русская православная церковь в лице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

1 сентября 2026 года в школах вводится новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Его задача – формирование традиционных общечеловеческих ценностей, заложенных в основу всех религий, в том числе на основе примеров жизни великих людей России.

«Учебники по учебному предмету «Духовно-нравственная культура России» разрабатываются ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» с участием Русской православной церкви в лице митрополита Тихона», – говорится в сообщении.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен приказ Минпросвещения России, по которому, в частности, с 1 сентября 2025 года предлагается исключить предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), а также учебный предмет ОДНКР. Их планировали интегрировать в учебный курс «История нашего края».

С критикой решения выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвавший не допустить исключения из программы 5–7-х классов отдельного преподавания предмета ОДНКР. О возвращении предмета в 5–7-е классы патриарх сообщил на Рождественских образовательных чтениях, его будут вести учителя истории.