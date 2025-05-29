Минтранс не исключает возможности появления реестра таксистов

14:46, 29 мая 2025, ПАИ

Министерство транспорта России не исключает возможности формирования реестра водителей такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Андрея Никитина.

Федеральная государственная информационная система «Такси», которая начала работать в России с 1 сентября 2023 года, позволяет легализовать перевозки такси, а также обеспечить уплату налогов в региональные и муниципальные бюджеты, напомнил он.

«В дальнейшем, конечно, мы видим это по примеру наших коллег из Белоруссии, нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и о реестре самих таксистов. Это тоже в общем очевидная точка роста, которая перед нами стоит», – отметил Андрей Никитин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о локализации такси в РФ.