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Общество

Минтранс не исключает возможности появления реестра таксистов

Министерство транспорта России не исключает возможности формирования реестра водителей такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Андрея Никитина.

Фото: ПАИ

Федеральная государственная информационная система «Такси», которая начала работать в России с 1 сентября 2023 года, позволяет легализовать перевозки такси, а также обеспечить уплату налогов в региональные и муниципальные бюджеты, напомнил он.

«В дальнейшем, конечно, мы видим это по примеру наших коллег из Белоруссии, нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и о реестре самих таксистов. Это тоже в общем очевидная точка роста, которая перед нами стоит», – отметил Андрей Никитин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о локализации такси в РФ.

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