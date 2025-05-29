Выставка игрушек откроется в Изборске накануне Дня защиты детей

16:29, 29 мая 2025, ПАИ

30 мая, накануне Международного дня защиты детей, в Государственном музее-заповеднике «Изборск» – в экспозиции Дома купца Шведова откроется выставка народной, индустриальной и авторской игрушки XIX-XX веков «На золотом крыльце сидели…» из собрания Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экспонаты выставки – персонажи фольклора и герои сказок, придворные дамы в платьях и театральные куклы, пупсы и фарфоровые куклы-барышни, кукольная мебель и кукольный обиход.

Особое место занимают игрушки эпохи СССР, отражающие классический состав игрушечного мира: разнообразные куклы, одетые в соответствии с модой того времени, мягкие звери, а также куклы – персонажи популярных мультипликационных и художественных фильмов.

Выставка будет работать по адресу: Изборск, улица Печорская, 32. Попасть сюда можно ежедневно с 10:00 до 18:00.