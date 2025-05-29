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Общество

Ландшафтный парк-питомник строится в Псковском районе

Ландшафтный парк-питомник «Псковские традиции» строится в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале Фонда инвестразвития Псковской области.

Фото: телеграм-канал Фонда инвестразвития Псковской области

На площадке в деревне Лухново Писковичской волости планируется производство рассады цветов, кустарников и деревьев, традиционных для северо-западной полосы России, предоставление услуг по планировке участков, посадке зеленых насаждений, прививке и санитарной обрезке деревьев.

Фото: телеграм-канал Фонда инвестразвития Псковской области

Основным видом продукции являются двух- и трёхлетние декоративные кустарники, а также растения-крупномеры. Также во время доращивания крупномеров планируется поэтапная реализация декоративных кустарников, рассады многолетних и однолетних цветов.

Фото: телеграм-канал Фонда инвестразвития Псковской области

Сейчас парк-питомник уже ведёт работу, открыт для посещения. Построено три теплицы, планируется расширение территории и строительство дополнительных теплиц.

Планируемый срок полной реализации проекта – 2026 год.

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