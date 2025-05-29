Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами

15:01, 29 мая 2025, ПАИ

Рособрнадзор исключил возможность проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами после жалобы на это из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», – заявили в Рособрнадзоре.

Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, никакого «креатива» в расстановке парт быть не должно.

С 2025 года введен новый инструмент для связи с ведомством. При необходимости можно навести камеру на QR-код, который расположен на входе в каждый пункт сдачи экзамена. Через него есть возможность сообщить о нарушении или сбое, используя платформу обратной связи на портале госуслуг. Само обращение будет незамедлительно направлено специалисту ведомства, который отвечает за связь и взаимодействие с региональными органами управления безопасности.

В Псковской области более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ по выбору. Как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, можно прочитать здесь. Также опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.