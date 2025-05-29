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Общество

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами

Рособрнадзор исключил возможность проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами после жалобы на это из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Фото: ПАИ

«Две жалобы поступили из ППЭ Москвы. Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», – заявили в Рособрнадзоре.

Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, никакого «креатива» в расстановке парт быть не должно.

С 2025 года введен новый инструмент для связи с ведомством. При необходимости можно навести камеру на QR-код, который расположен на входе в каждый пункт сдачи экзамена. Через него есть возможность сообщить о нарушении или сбое, используя платформу обратной связи на портале госуслуг. Само обращение будет незамедлительно направлено специалисту ведомства, который отвечает за связь и взаимодействие с региональными органами управления безопасности.

В Псковской области более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ по выбору. Как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, можно прочитать здесь. Также опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России. Основной период начался 23 мая и продлится до 4 июля.

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