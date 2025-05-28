Владимир Путин отметил эффективность псковского центра «Истоки»
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» отметил эффективность молодежного центра «Истоки» в Псковской области. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.
Такие круглогодичные молодёжные образовательные центры, как «Истоки», «Машук» и «Меганом», позволяют максимально эффективно реализовывать себя, находить призвание и обретать единомышленников, подчеркнул глава государства.
Напомним, в 2021 году впервые по поручению президента России в Печорах был запущен Молодёжный историко-культурный форум «Истоки». Его главными целями стали формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям. В 2023 году в Печорах при поддержке президента был открыт круглогодичный Всероссийский молодёжный центр «Истоки».
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