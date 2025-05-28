76-летняя пенсионерка пропала в Порховском районе

14:35, 28 мая 2025, ПАИ

76-летняя Евгения Васильева (Зоренко) пропала в Порховском районе, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Женщина проживала в деревне Паникша. 25 мая она вышла из дома и не вернулась.

Ростом женщина 150 сантиметров, худощавого телосложения. У неё седые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Она была одета в светло-коричневый тулуп из овчины, зелёную куртку, разноцветный фланелевый халат, чёрные галоши, тёмно-бордовую шапку.

Женщина может страдать потерей памяти.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионерки, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.