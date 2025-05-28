СТС снял сюжет об улиточной ферме в Псковской области

16:09, 28 мая 2025, ПАИ

Команда телеканала СТС вела съёмки программы «100 мест, где поесть» на улиточной ферме «Эскарго Дор» в Невельском муниципальном округе. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Съёмки длились почти девять часов. Основатель фермы Алексей Корочкин подал гостям такие блюда, как традиционный луковый суп с корочкой из сыра и багета, улитки в соусе «по-бургундски», ассорти терринов из улитки и крем-брюле.

Сюжет был посвящён гастрономии Псковской области. Выпуск с ведущим, шеф-поваром Александром Бельковичем выйдет на телеканале СТС 11 октября.