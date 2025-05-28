СТС снял сюжет об улиточной ферме в Псковской области
Команда телеканала СТС вела съёмки программы «100 мест, где поесть» на улиточной ферме «Эскарго Дор» в Невельском муниципальном округе. Об этом пишет газета «Псковская правда».
Съёмки длились почти девять часов. Основатель фермы Алексей Корочкин подал гостям такие блюда, как традиционный луковый суп с корочкой из сыра и багета, улитки в соусе «по-бургундски», ассорти терринов из улитки и крем-брюле.
Сюжет был посвящён гастрономии Псковской области. Выпуск с ведущим, шеф-поваром Александром Бельковичем выйдет на телеканале СТС 11 октября.
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