Михаил Шауркин покидает должность главы Дновского округа

17:31, 28 мая 2025, ПАИ

Михаил Шауркин покидает должность главы Дновского муниципального округа с 30 мая, сообщили ПАИ в редакции газеты «Дновец».

На прошедшей сессии окружного Собрания депутатов и. о. главы муниципалитета был назначен Владимир Цветков, ранее занимавший должность заместителя главы администрации округа. Он приступит к исполнению обязанностей главы с 31 мая.

Как сообщили в газете, Михаил Шауркин покидает пост по собственному желанию.

В ближайшее время также будет объявлен конкурс на замещение должности главы.