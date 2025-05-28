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Политика

Михаил Шауркин покидает должность главы Дновского округа

Михаил Шауркин покидает должность главы Дновского муниципального округа с 30 мая, сообщили ПАИ в редакции газеты «Дновец».

Михаил Шауркин. Фото: ПАИ

На прошедшей сессии окружного Собрания депутатов и. о. главы муниципалитета был назначен Владимир Цветков, ранее занимавший должность заместителя главы администрации округа. Он приступит к исполнению обязанностей главы с 31 мая.

Как сообщили в газете, Михаил Шауркин покидает пост по собственному желанию.

В ближайшее время также будет объявлен конкурс на замещение должности главы.

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