На фестиваль профессий приглашают псковскую молодёжь 29 мая

19:56, 28 мая 2025, ПАИ

Молодёжный фестиваль профессий пройдёт в Пскове завтра, 29 мая, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

В рамках фестиваля организуют интерактивные площадки и открытый диалог с работодателями, будет работать молодёжная ярмарка вакансий.

«Это отличная возможность не только найти свою первую работу, но и пообщаться с работодателями из разных сфер деятельности, узнать о специальностях, которым обучают в колледжах и университетах Пскова», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт в Доме молодёжи (Псков, улица Конная, 2), начало программы в 11:30, вход свободный.