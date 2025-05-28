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Общество

На фестиваль профессий приглашают псковскую молодёжь 29 мая

Молодёжный фестиваль профессий пройдёт в Пскове завтра, 29 мая, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

В рамках фестиваля организуют интерактивные площадки и открытый диалог с работодателями, будет работать молодёжная ярмарка вакансий.

«Это отличная возможность не только найти свою первую работу, но и пообщаться с работодателями из разных сфер деятельности, узнать о специальностях, которым обучают в колледжах и университетах Пскова», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт в Доме молодёжи (Псков, улица Конная, 2), начало программы в 11:30, вход свободный.

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