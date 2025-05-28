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Общество

Жители Псковской области могут подать заявку на конкурс видеоработ «КиноСтарт»

Организаторы объявили о начале приёма заявок на «КиноСтарт». В этом году конкурс «КиноСтарт» будет проводиться в двух направлениях – «Свободное творчество» и «Снимаем кино за 14 дней», сообщили организаторы.

Фото: организаторы / сообщество «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»

Участниками конкурса могут стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Приём заявок будет осуществляться до 24 июня.

Подать работу можно по ссылке forms.yandex.ru/u/6827527b49af4708c2796070.

«Не упустите возможность показать видеоролик широкой аудитории и получить приз дирекции «Западных ворот», – добавили организаторы.

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