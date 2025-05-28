Жители Псковской области могут подать заявку на конкурс видеоработ «КиноСтарт»

20:54, 28 мая 2025, ПАИ

Организаторы объявили о начале приёма заявок на «КиноСтарт». В этом году конкурс «КиноСтарт» будет проводиться в двух направлениях – «Свободное творчество» и «Снимаем кино за 14 дней», сообщили организаторы.

Участниками конкурса могут стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Приём заявок будет осуществляться до 24 июня.

Подать работу можно по ссылке forms.yandex.ru/u/6827527b49af4708c2796070.

«Не упустите возможность показать видеоролик широкой аудитории и получить приз дирекции «Западных ворот», – добавили организаторы.