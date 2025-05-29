Химия воды: как питье влияет на здоровье собаки

08:29, 29 мая 2025, ПАИ

Как питьевая вода влияет на здоровье собаки, рассказали ПАИ в Псковской облветлаборатории.

Вода составляет около 70% тела взрослого животного и является основным компонентом обмена веществ, отметили в лаборатории.

При выборе питьевой воды стоит учитывать наличие хлора, добавленного для дезинфекции. Он может негативно сказаться на пищеварении и микрофлоре кишечника животного, отметили специалисты. «Особенно чувствительны к нему щенки и животные с ослабленным иммунитетом. Если собака регулярно потребляет воду с высоким содержанием хлора, она рискует столкнуться с проблемами ЖКТ и аллергическими реакциями», - отметили в ветлаборатории.

Кроме того, важна жесткость воды. В частности, избыток солей кальция и магния ведет к образованию камней в почках и мочевыводящих путях. «Слишком жесткая вода также способствует раздражению слизистой желудка и вызывает проблемы с кожей и шерстью», - рассказали специалисты.

Также следует обращать внимание на наличие тяжелых металлов: свинца, кадмия, ртути и других элементов. Они попадают в организм животного незаметно, накапливаясь годами и приводя к хроническим заболеваниям печени, почек и нервной системы.

«Чтобы обезопасить здоровье вашего питомца, рекомендуется использовать фильтрованную питьевую воду или специализированную бутилированную продукцию, предназначенную специально для животных. Здоровье начинается с маленьких шагов, а чистая вода - один из важнейших факторов благополучия вашего любимого питомца!» - подчеркнули специалисты.