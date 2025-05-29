С каких пособий на детей судебные приставы не могут взыскивать долги, объяснили псковичам
С каких пособий на детей судебные приставы не могут взыскивать долги, объяснили ПАИ в Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.
В соответствии с законодательством РФ судебные приставы не имеют права взыскивать долги с ряда социальных выплат. К ним относятся:
– пособия, связанные с беременностью и рождением детей (включая выплаты по беременности и родам, а также другие меры поддержки молодых родителей);
– материнский капитал;
– пособия по потере кормильца;
– алиментные выплаты;
– страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию (за исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности и накопительной пенсии);
– материальная помощь малоимущим гражданам, включая выплаты в рамках социального контракта.
Полный перечень защищённых от взыскания выплат закреплён в статье 101 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
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