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Общество

С каких пособий на детей судебные приставы не могут взыскивать долги, объяснили псковичам

С каких пособий на детей судебные приставы не могут взыскивать долги, объяснили ПАИ в Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.

Фото: ПАИ

В соответствии с законодательством РФ судебные приставы не имеют права взыскивать долги с ряда социальных выплат. К ним относятся:

– пособия, связанные с беременностью и рождением детей (включая выплаты по беременности и родам, а также другие меры поддержки молодых родителей);

– материнский капитал;

– пособия по потере кормильца;

– алиментные выплаты;

– страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию (за исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности и накопительной пенсии);

– материальная помощь малоимущим гражданам, включая выплаты в рамках социального контракта.

Полный перечень защищённых от взыскания выплат закреплён в статье 101 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

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