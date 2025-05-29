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Общество

В усадебных парках Пушкинского заповедника привели в порядок валуны

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» к началу высокого сезона привели в порядок валуны в усадебных парках, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Камни являются неотъемлемыми элементами парковых ансамблей и ландшафтов, окружающих мемориальные усадьбы. «На некоторых из этих камней высечены строки из произведений Пушкина: «дорога, изрытая дождями», «граница владений дедовских», «Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим...». Другие камни являются указателями. Но все они имеют свою музейную историю», – рассказали в Пушкинском заповеднике.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее уточнили, что на сегодняшний день осмотрены и очищены от биозагрязнений 11 камней, а также знаменитый «Крюков крест» начала XVI века напротив часовни Михаила Архангела на въезде в мемориальную усадьбу поэта и пьедестал «Памятника зайцу» у озера Маленец.

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