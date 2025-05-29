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Общество

Более 300 детей из Псковской области стали участниками хорового фестиваля в Великих Луках

Детские хоровые коллективы из Пскова, Великих Лук, Усвятского, Опочецкого, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Невельского, Бежаницкого и Себежского районов стали частью большого Детского хорового праздника, который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Управлении культуры администрации Пскова.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Музыкальное событие традиционно проводится в городе Пскове, а в этом году впервые прошло в Великих Луках в парке «Петровский» в День славянской письменности и культуры.

В программе прозвучали детские, патриотические и современные песни, а также произведения советских и псковских композиторов.

Сводным детским хором Псковской области дирижировали Анжелика Романюк и Инна Суровицкая.

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