Более 300 детей из Псковской области стали участниками хорового фестиваля в Великих Луках

18:16, 29 мая 2025, ПАИ

Детские хоровые коллективы из Пскова, Великих Лук, Усвятского, Опочецкого, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, Невельского, Бежаницкого и Себежского районов стали частью большого Детского хорового праздника, который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Управлении культуры администрации Пскова.

Музыкальное событие традиционно проводится в городе Пскове, а в этом году впервые прошло в Великих Луках в парке «Петровский» в День славянской письменности и культуры.

В программе прозвучали детские, патриотические и современные песни, а также произведения советских и псковских композиторов.

Сводным детским хором Псковской области дирижировали Анжелика Романюк и Инна Суровицкая.