Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роскачество провело исследование 20 брендов стиральных порошков

Роскачество провело исследование 20 брендов стиральных порошков. Большая часть образцов успешно прошла проверку, пишет РБК со ссылкой на данные организации.

В исследовании участвовали порошки из России, Беларуси, Турции и Китая. Однако большинство продукции произведено в России, включая такие марки, как «Миф», Ariel, «Лоск», «Персил» и другие.

Специалисты оценивали соответствие товаров 48 критериям качества, безопасности и достоверности маркировки. В частности, они проверяли, не вызывают ли порошки раздражения кожи и слизистых, не провоцируют ли аллергию или интоксикацию. В результате только один китайский порошок Tide не прошёл проверку по показателю раздражающего воздействия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.

«Если бы порошок предназначался только для стирки вещей взрослых людей, то замечания не было бы, но к детским стиральным порошкам требования более строгие», – отметили в Роскачестве.

Кроме того, нормативная документация для 17 порошков соответствует техническим условиям, однако на упаковках трёх средств не указан нормативный документ.

Также в Роскачестве отметили, что по сравнению с предыдущими годами в 2025-м ситуация с отстирыванием загрязнений ухудшилась. Наихудшие результаты показали Dosia и китайский Tide.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2025

Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за поддержку в модернизации ЖКХ
29 мая 2025

Псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН в Перми
29 мая 2025

Псковские специалисты перенимают опыт создания государственного юридического бюро
29 мая 2025

В Пскове на улице Госпитальной обустраивают парковку
29 мая 2025

Михаил Ведерников пригласил псковичей и гостей города на всероссийский хоровой фестиваль
29 мая 2025

На ж/д переезде в Порхове устранили нарушения по требованию транспортного прокурора

29 мая 2025

Госдума сократила срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом
29 мая 2025

Дмитрий Шахов отметил высокий уровень и качество отправления правосудия арбитражного суда

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...