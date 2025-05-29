Роскачество провело исследование 20 брендов стиральных порошков

21:21, 29 мая 2025, ПАИ

Роскачество провело исследование 20 брендов стиральных порошков. Большая часть образцов успешно прошла проверку, пишет РБК со ссылкой на данные организации.

В исследовании участвовали порошки из России, Беларуси, Турции и Китая. Однако большинство продукции произведено в России, включая такие марки, как «Миф», Ariel, «Лоск», «Персил» и другие.

Специалисты оценивали соответствие товаров 48 критериям качества, безопасности и достоверности маркировки. В частности, они проверяли, не вызывают ли порошки раздражения кожи и слизистых, не провоцируют ли аллергию или интоксикацию. В результате только один китайский порошок Tide не прошёл проверку по показателю раздражающего воздействия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.

«Если бы порошок предназначался только для стирки вещей взрослых людей, то замечания не было бы, но к детским стиральным порошкам требования более строгие», – отметили в Роскачестве.

Кроме того, нормативная документация для 17 порошков соответствует техническим условиям, однако на упаковках трёх средств не указан нормативный документ.

Также в Роскачестве отметили, что по сравнению с предыдущими годами в 2025-м ситуация с отстирыванием загрязнений ухудшилась. Наихудшие результаты показали Dosia и китайский Tide.