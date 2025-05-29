Летнее трудоустройство подростков из Пскова обсудили на Молодёжном фестивале профессий

23:11, 29 мая 2025, ПАИ

Ситуацию на рынке труда и вопросы временного трудоустройства молодёжи в летний период обсудили на пресс-конференции в четверг, 29 мая. Мероприятие прошло в Доме молодёжи в рамках Молодёжного фестиваля профессий, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова сообщила, что с начала года трудоустроено порядка 250 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

«В период летних каникул планируется трудоустроить не менее 800 человек. Большая часть ребят идёт в образовательные организации (школы), дома культуры и досуга, где основными видами работ являются уборка, благоустройство и озеленение территорий, подсобные и ремонтные работы с различной заработной платой. В среднем до 30 тыс. рублей может доходить уровень дохода ребят», – сказала Алёна Трунова.

Лидерами по числу вакансий являются Псков, Великие Луки, Пыталовский, Пустошкинский и Стругокрасненский округ. Одна из необычных вакансий на данный момент – музейный смотритель. Руководитель профильного комитета напомнила об основных правилах трудоустройства подростков, в том числе и об оформлении медицинских документов. В свою очередь представители работодателей рассказали о вакансиях, условиях труда и обязанностях в своих организациях.

О работе кадровых центов напомнила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева. «Наши модернизированные кадровые центры расположены в каждом муниципалитете Псковской области, что ускоряет и улучшает процесс обращения к нам. Основная отличительная черта – индивидуальный подход к каждому как работодателю, так и соискателю», – выступила Олеся Сергеева.

Особое внимание уделяют и профориентационным мероприятиям для молодёжи. Работу в этом направлении начали с создания в 2023 году Молодёжного кадрового центра Псковской области. Специалисты молодёжного кадрового центра используют различные формы проведения мероприятий при работе с молодёжью, а также разрабатывают новые профориентационные игры, которые помогают выявить у участников их сильные стороны в разрезе профессиональных навыков.

Ещё одним важным мероприятием в ближайшее время станет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он состоится 27 июня во всех муниципальных образованиях Псковской области.

Ключевое мероприятие федерального этапа пройдёт в Пскове, где посетителей ярмарки будут ожидать демонстрация передовых работодателей региона, экспозиция предприятий, открытые наборы специалистов, очные консультации представителей работодателей и центров занятости, специалистов учебных центров, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, деловая программа, семейные активности и профориентационные игры.

На данный момент идёт приём заявок на участие от работодателей. Он продлится до 20 июня. Для того чтобы участвовать в ярмарке, работодателям необходимо разместить вакансии на портале «Работа России» и обратиться в центр занятости.

Отметим, фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Кадры» и федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».