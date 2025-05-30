Началась 36-я сессия Псковской гордумы

10:09, 30 мая 2025, ПАИ

Очередная, 36-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В проект повестки включили 13 вопросов.

В частности, депутаты заслушают отчёт главы Пскова Бориса Елкина о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, обсудят исполнение бюджета Пскова за первый квартал 2025 года, внесут изменения в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в устав Пскова и в некоторые правовые акты Псковской городской Думы.