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Общество

Строительство пешеходного моста через Пскову стало одним из значимых событий для города – Борис Елкин

Строительство пешеходного моста через Пскову стало одним из значимых событий для города в 2024 году, заявил глава муниципалитета Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

Новый мост в Пскове. 18 декабря 2024 года. Фото: ПАИ

«Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. Одним из значимых событий для города стало строительство пешеходного моста через Пскову. Он соединил основные туристические маршруты исторического центра Пскова и по праву на сегодняшний день является достопримечательностью нашего города», – подчеркнул Борис Елкин.

Отметим, что мост построили в рамках комплексной реконструкции квартала для повышения туристической привлекательности города. Мост в длину около 40 метров, а в ширину – пять метров. Для горожан организована пешеходная и велосипедная зоны.

Напомним, что строительство нового пешеходного моста через Пскову началось в феврале 2024 года. Подробнее об объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.

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