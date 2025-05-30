Строительство пешеходного моста через Пскову стало одним из значимых событий для города – Борис Елкин

10:59, 30 мая 2025, ПАИ

Строительство пешеходного моста через Пскову стало одним из значимых событий для города в 2024 году, заявил глава муниципалитета Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. Одним из значимых событий для города стало строительство пешеходного моста через Пскову. Он соединил основные туристические маршруты исторического центра Пскова и по праву на сегодняшний день является достопримечательностью нашего города», – подчеркнул Борис Елкин.

Отметим, что мост построили в рамках комплексной реконструкции квартала для повышения туристической привлекательности города. Мост в длину около 40 метров, а в ширину – пять метров. Для горожан организована пешеходная и велосипедная зоны.

Напомним, что строительство нового пешеходного моста через Пскову началось в феврале 2024 года. Подробнее об объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.