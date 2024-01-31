О строительстве пешеходного моста через Пскову рассказал главный инженер. Главное

21:08, 31 января 2024, ПАИ

Главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство пешеходного моста через реку Пскову, Николай Даляев стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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