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О строительстве пешеходного моста через Пскову рассказал главный инженер. Главное

Главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство пешеходного моста через реку Пскову, Николай Даляев стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Николай Даляев. Фото: ПАИ

Главное:

  • пешеходный мост через Пскову в Пскове начнут строить уже в феврале. Через пару недель начнётся возведение строительного городка, сам мост начнут возводить в июне;
  • конструкция моста будет довольно простой. Его сделают из металла, а на пешеходной части будет многослойное покрытие на основе эпоксидной смолы с добавлением песка – примерно такое же на цепных мостах в Острове;
  • опоры установят на берегах, никаких конструкций вбивать в дно реки не придётся;
  • длина моста будет около 40 метров, ширина – пять. На нём будут пешеходные дорожки общей шириной два метра, двухметровая велодорожка и небольшие полосы безопасности;
  • у моста будут перила из композитных материалов. Их высота составит один метр десять сантиметров, плюс они будут спускаться с моста вниз и закрывать металлическую конструкцию;
  • на время строительства моста будет ограничено движение пешеходов по набережным. Также придётся пересадить некоторые деревья, которые будут мешать работам;
  • сдать мост по контракту должны в сентябре, но, возможно, это произойдёт раньше – ко Дню города;
  • возведением моста будет заниматься порядка 40 человек. Компания готова принять псковичей – плотников, бетонщиков, арматурщиков, монтажников;
  • нормативный срок службы металлических конструкций составит 80 лет, но мост простоит и дольше;
  • вес нового моста – 86 тонн. Конструкция сможет выдержать до 400 килограммов на квадратный метр.

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