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Общество

Грядки псковских фермеров ушли под воду из-за дождей

Грядки псковских фермеров ушли под воду из-за обильных дождей, сообщает телеканал «Первый Псковский». Пострадал, в частности, плодопитомник себежского фермера Ивана Мельника.

Иван Мельник. Фото: ПАИ

Чтобы спасти урожай, он уже принимает меры. «Мы купили мотопомпы и выкачиваем воду. За два дня вышли на ноль. Едем проверять. Другого варианта нет: выкачивать или выводить канавами. У нас неделю всё было затоплено, если ещё неделю так будет, начнётся некроз корней, растение погибнет, поэтому надо работать и не лениться», – рассказал Иван Мельник.

Ранее сообщалось, что предстоящей ночью и днём 31 мая в Псковской области снова пройдут дожди.

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