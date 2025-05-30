Грядки псковских фермеров ушли под воду из-за дождей

11:11, 30 мая 2025, ПАИ

Грядки псковских фермеров ушли под воду из-за обильных дождей, сообщает телеканал «Первый Псковский». Пострадал, в частности, плодопитомник себежского фермера Ивана Мельника.

Чтобы спасти урожай, он уже принимает меры. «Мы купили мотопомпы и выкачиваем воду. За два дня вышли на ноль. Едем проверять. Другого варианта нет: выкачивать или выводить канавами. У нас неделю всё было затоплено, если ещё неделю так будет, начнётся некроз корней, растение погибнет, поэтому надо работать и не лениться», – рассказал Иван Мельник.

Ранее сообщалось, что предстоящей ночью и днём 31 мая в Псковской области снова пройдут дожди.