Директор Международной встречи воздухоплавателей планирует организовать большинство полётов над Великими Луками

12:15, 30 мая 2025, ПАИ

Директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей Евгений Чубаров планирует организовать большинство спортивных полётов непосредственно над Великими Луками, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Как отмечается, организация соревнований вышла на финишную прямую. «5 июня я приеду в Великие Луки для обследования местности и составления спортивных заданий. Очень важно максимально учесть особенности рельефа и погодные условия, чтобы сделать полёты максимально интересными и безопасными», – сказал Чубаров.

Директор Международной встречи выделил то, что на чемпионат России, который пройдёт в рамках этого события, зарегистрировалось рекордное количество участников.

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