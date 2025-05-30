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Директор Международной встречи воздухоплавателей планирует организовать большинство полётов над Великими Луками

Директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей Евгений Чубаров планирует организовать большинство спортивных полётов непосредственно над Великими Луками, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Фото: ПАИ

Как отмечается, организация соревнований вышла на финишную прямую. «5 июня я приеду в Великие Луки для обследования местности и составления спортивных заданий. Очень важно максимально учесть особенности рельефа и погодные условия, чтобы сделать полёты максимально интересными и безопасными», – сказал Чубаров.

Директор Международной встречи выделил то, что на чемпионат России, который пройдёт в рамках этого события, зарегистрировалось рекордное количество участников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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