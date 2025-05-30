Уникальную композицию для голоса, гитары и лютни представят на Днях пушкинской поэзии

13:23, 30 мая 2025, ПАИ

Уникальную музыкально-поэтическую композицию для голоса, гитары и лютни представят актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко на Днях пушкинской поэзии и русской культуры на главной сцене в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня. Мероприятие начнётся в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Тон задаёт стихотворение Пушкина «Блаженство», откуда взяты строки «Миг блаженства век лови». Музыка вступает в диалог с пушкинским текстом, ностальгируя по эпохе барокко и раскрывая темы пира мысли, творчества и любви. Стихи разных периодов творчества Пушкина образуют словно одно большое стихотворение, своего рода лестницу к одной из пушкинских вершин, к «Египетским ночам», где проза переплетена со стихами, где появляется герой-трикстер, итальянец-импровизатор, и где Пушкин касается извечной загадки творческого вдохновения. Ответ на неё дан в пушкинской фразе: «… он чувствовал... приближение Бога». С этим перекликается и финал композиции – стихотворение-мистерия «Пророк», – рассказали в пресс-службе.