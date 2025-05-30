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Культура

Союз артистов «Цветная капуста» привезёт премьеру на Дни пушкинской поэзии и русской культуры

Союз артистов «Цветная капуста» привезёт премьеру на Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

7 июня на поляне в Михайловском в зоне общепита артисты установят «большой дубостол» и будут «чествовать Александра Пушкина вместе с «НаНайНцами» в их клоунском варьете-капустнике».

В постановке задействованы три артиста, которые выступают в оригинальном жанре, внедряя в свои выступления интерактив со зрителем и импровизацию. В варьете-капустнике зрителям покажут пантомиму, клоунаду, степ, жонгляж, трюки, танцы и прочтут стихи.

Время показов: в 13:00 и в 15:30.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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