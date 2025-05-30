Как получить нагрудный знак «Доброволец России», объяснили псковским волонтёрам
Как получить нагрудный знак «Доброволец России», рассказали волонтёрам Псковской области в региональном комитете по молодёжной политике.
Получить нагрудный знак могут волонтеры:
- с подтверждением 500+ часами на «Добро.рф» за последние три года;
- совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности;
- доноры с подтверждённым волонтёрским опытом;
- те, кто содействует развитию донорства костного мозга и стволовых клеток.
Для подачи документов нужно обратиться в орган государственной власти субъекта РФ в сфере молодёжной политики или в ресурсный центр добровольчества.
С собой необходимо взять копию паспорта, согласие на обработку персональных данных и справку об отсутствии судимости. Её необходимо получить не ранее 60 дней. В зависимости от категории заявителя также необходимо предъявить подтверждение волонтёрских часов, подтверждение героического поступка или медсправки о донациях.
Бумажный оригинал нужно направить в «Росмолодёжь» до 2 июля.
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