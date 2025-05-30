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Как получить нагрудный знак «Доброволец России», объяснили псковским волонтёрам

Как получить нагрудный знак «Доброволец России», рассказали волонтёрам Псковской области в региональном комитете по молодёжной политике.

Фото: ПАИ

Получить нагрудный знак могут волонтеры:

  • с подтверждением 500+ часами на «Добро.рф» за последние три года;
  • совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности;
  • доноры с подтверждённым волонтёрским опытом;
  • те, кто содействует развитию донорства костного мозга и стволовых клеток.

Для подачи документов нужно обратиться в орган государственной власти субъекта РФ в сфере молодёжной политики или в ресурсный центр добровольчества.

С собой необходимо взять копию паспорта, согласие на обработку персональных данных и справку об отсутствии судимости. Её необходимо получить не ранее 60 дней. В зависимости от категории заявителя также необходимо предъявить подтверждение волонтёрских часов, подтверждение героического поступка или медсправки о донациях.

Бумажный оригинал нужно направить в «Росмолодёжь» до 2 июля.

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