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Общество

Островичу вынесли приговор за размещение в интернете экстремистской символики

Островский городской суд Псковской области рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Острович публично продемонстрировал символику экстремистской организации, запрещённой федеральным законом, но не содержащую признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Установлено, что сотрудником УМВД России по Псковской области 26 мая 2025 года в интернете выявлен факт публичной демонстрации на странице островича в социальной сети «ВКонтакте» изображения символики общественного движения, которое решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года признано экстремистским и чья деятельность на территории России запрещена.

Постановлением суда острович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере полутора тысяч рублей.

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