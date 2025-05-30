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Общество

Журналисты из Псковской области принимают участие в конкурсе «СеЗаМ»

Церемония награждения победителей журналистского конкурса «СеЗаМ» проходит в Санкт-Петербурге. В этом году в Ассоциацию средств массовой информации Северо-Запада из регионов поступило рекордное число конкурсных работ – более 400, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

На церемонии открытия выступил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«Я хочу ещё раз поздравить всех, кто в этом зале. Всё-таки Ассоциации СМИ СЗФО исполняется 25 лет. На протяжении этих лет – а это уже четверть века – ассоциация была надёжным партнёром аппарата представительства, создававшим такую хорошую дружескую атмосферу на их на ежегодных встречах. А самое главное, сделано очень хорошее дело: по большому счёту была создана рабочая площадка для журналистов Северо-Запада, на которой они могли ежедневно обсуждать важные, значимые вопросы социального развития региона, злободневные вопросы, которые у нас зачастую возникают», – сказал он, приветствуя журналистов.

Среди участников и псковские журналисты. Газета «Дновец», входящая в состав АНО «Издательский дом «Медиа 60», попала в список лауреатов премии в номинации «Золотые слова». На конкурсе представлена рубрика газеты «Дно молодое» Валентины Фадеевой. Также в номинациях «Походное настроение» и «В памяти навсегда» были представлены творческие работы журналистов ГТРК «Псков» Игоря Данилова и Дины Перевозчиковой.

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