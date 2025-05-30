С начала года четыре алиментщицы из Псковской области получили реальные сроки

20:12, 30 мая 2025, ПАИ

В отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району находится исполнительное производство по взысканию алиментов с 28-летней псковички в пользу её несовершеннолетней дочери. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

В течение длительного промежутка времени должница не выплачивала алименты на ребёнка. Так у неё образовалась задолженность в размере 220 тысяч рублей. Бывший супруг направил в службу судебных приставов исполнительный лист.

Судебные приставы не смогли подтолкнуть уклонистку к добровольной выплате алиментов, поэтому материнские чувства удалось пробудить лишь применением мер административного и уголовно-правового воздействия.

Должницу привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» с последующим наказанием в виде 40 часов обязательных работ. Однако даже после трудотерапии девушка продолжала уклоняться от уплаты алиментов. В связи с этим было возбуждено уже уголовное дело. Оценив перспективы, женщина выплатила задолженность в полном объёме.

В УФССП также отметили, что с начала 2025 года возбуждено 105 уголовных дел по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Четыре жительницы Псковской области получили реальные сроки за неуплату алиментов, подчеркнули судебные приставы.