Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 2 по 18 июня

12:51, 31 мая 2025, ПАИ

С 2 по 18 июня измениться расписание пригородных поездов, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

2 июня будет отменен поезд № 6663 на участке Дно – Морино.

В этот же день измениться расписание поезда № 6512 Новосокольники – Дно. Поезд отправится со станции Новосокольники в 18:38, от Шубино в 18:51-18:52, от станции Киселевичи в 19:04-19:05, от Насвы в 19:18-19:19, от Самолуково в 19:30-19:31, от Стримовичи в 19:46-19:47, от Локни в 19:59-20:01, от станции Тигощи в 20:09-20:10, от Загоскино в 20:17-20:18, от Сущево в 20:30-20:32, от Лозовиц в 20:50-21:05, от Ашево в 21:29-21:30, от Чихачево в 21:45-21:46, от станции Плотовец в 22:01-22:02, от Судомы в 22:13-22:14, от Дедовичей 22:25-22:54, от станции Бакач в 23:09-23:10, от Вязье в 23:27-23:28. В Дно поезд прибудет в 23:42.

Также 2 июня измениться расписание поезда № 6511 Дно – Новосокольники. До станции Локня он будет двигаться по расписанию. От станции Локня поезд отправится в 11:31-11:33, от станции Стримовичи в 11:45-11:46, от Самолуково в 12:02-12:04, от Насвы в 12:14-12:15, от станции Киселевичи в 12:29-12:30, от Шубино в 12:43-12:44. Прибытие на станцию Новосокольники запланировано на 12:58.

Кроме того, поезд № 6664 Дно – Морино отправится со станции Дно в 23:55, от Полонки в 00:14-00:15, прибудет на станцию Морино в 00:30.

3 июня назначается поезд № 6663 Морино – Дно, который отправится со станции Морино в 00:42, Полонки в 00:57-00:58 и прибудет на станцию Дно в 01:16.

Также 9 июня отменяются поезда № 6663 на участке Дно – Морино и № 6511, 6512 на участке Новосокольники — Самолуково.

В этот же день измениться расписание поезда № 6512 Новосокольники – Дно, отправление со станции Самолуково в 19:31, от Стримовичи в 19:46-19:47, от Локни в 19:59-20:01, от станции Тигощи в 20:09-20:10, от Загоскино в 20:17-20:18, от Сущево в 20:30-20:32, от Лозовицы в 20:50-21:05, от Ашево в 21:29-21:30, от Чихачево в 21:45-21:46, от станции Плотовец в 22:01-22:02, от Судомы в 22:13-22:14, от станции Дедовичи в 22:25-22:54, от станции Бакач в 23:09-23:10, от Вязья в 23:27-23:28. На станцию Дно поезд прибудет в 23:42.

Также поезд № 6511 Дно – Новосокольники до станции Локня будет двигаться по расписанию, а от Локни от отправится в 11:31-11:33, от станции Стримовичи в 11:45-11:46. Прибытие на станцию Самолуково назначено на 12:02.

Поезд № 6664 Дно – Морино отправится со станции Дно в 23:55, от Полонки в 00:14-00:15, прибудет на станцию Морино в 00:30.

Кроме того, 10 июня назначается поезд № 6663 Морино - Дно, отправлением со станции Морино в 00:42, со станции Полонка в 00:57-00:58. Прибытие на станцию Дно - в 01:16.