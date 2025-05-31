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Общество

Дети пропавших без вести участников СВО будут получать соцвыплаты весь период отсутствия военнослужащего

Дети без вести пропавших на СВО военных будут получать выплаты в виде прожиточного минимума до тех пор, пока не прояснится судьба родителя, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов.

Фото: портал правовых актов России

Президент подписал указ о внесении изменений в ранее изданный указ о ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих.

Теперь деньги будут выплачивать весь период безвестного отсутствия бойцов. Ранее они начислялись только в течение 6 месяцев.

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