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Общество

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Псковской области 1 июня

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Псковской области 1 июня, в Международный день защиты детей. Это предусмотрено постановлением администрации региона № 29 от 28 января 2015 года.

Фото: ПАИ

Постановление администрации «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, что 1 июня в России отмечают Международный день защиты детей. Он был учреждён в 1949 году на московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник провели в 1950 году. Тогда он прошёл в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно.

Ранее сообщалось, что День защиты детей отметят ​в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове. Также интерактивная программа для детей будет представлена в рамках празднования двухлетия фонда «Защитники Отечества». Специальную программу подготовил и Изборский музей-заповедник.

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