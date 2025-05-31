Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Псковской области 1 июня
Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Псковской области 1 июня, в Международный день защиты детей. Это предусмотрено постановлением администрации региона № 29 от 28 января 2015 года.
Постановление администрации «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» опубликовано на официальном портале правовой информации.
Напомним, что 1 июня в России отмечают Международный день защиты детей. Он был учреждён в 1949 году на московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник провели в 1950 году. Тогда он прошёл в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно.
Ранее сообщалось, что День защиты детей отметят в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове. Также интерактивная программа для детей будет представлена в рамках празднования двухлетия фонда «Защитники Отечества». Специальную программу подготовил и Изборский музей-заповедник.
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