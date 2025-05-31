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Общество

Отпраздновать День защиты детей приглашает Изборский музей-заповедник

На праздник в музей-заповедник «Изборск» приглашают жителей и гостей Псковской области 1 июня, в День защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В исторической усадьбе купца Шведова открылась выставка народной и авторской игрушки «На золотом крыльце сидели…». В ходе программы «Родная сказка» можно будет услышать псковские сказки и поиграть в деревенские игры, а в Изборской крепости весь день будет работать интерактивная площадка «Богатырская сила»: на ней каждый сможет проверить свою удаль, смекалку и ловкость.

Вместе с этим можно поучаствовать в квесте «Ключи от Изборска» и посетить кинотеатр под открытым небом «МультиГрад» со старыми добрыми мультфильмами.

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