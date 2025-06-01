Усиленная электронная подпись появилась на «Госуслугах»

09:38, 01 июня 2025, ПАИ

С 1 июня оформить заявление об отмене самозапрета на кредит через портал «Госуслуги» можно будет только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Об этом сообщает информагентство «Прайм».

Закон, дающий гражданам право устанавливать запрет на оформление кредитов и займов, начал действовать с 1 марта 2025 года. Его цель – защитить людей от мошеннических схем, таких как оформление кредитов без их ведома или с использованием методов социальной инженерии.

По информации Объединённого кредитного бюро (ОКБ), к началу мая самозапрет на кредиты активировали 10,3 миллиона жителей России.

Гражданин может бесплатно и неограниченное количество раз подать заявление на установку или снятие запрета через МФЦ, независимо от места проживания или пребывания, либо через портал «Госуслуги».

В зависимости от времени подачи заявления (до 22:00 или после) данные о введении или отмене запрета вносятся в кредитную историю в день подачи или на следующий день. Сам запрет начинает действовать на следующий день после внесения сведений в кредитную историю, а его снятие – на второй день после обновления информации.