Акция «С нами лето и ГТО!» прошла в Псковской области

16:45, 01 июня 2025, ПАИ

Акцию «С нами лето и ГТО!» провёл центр тестирования ГТО на пришкольном стадионе в Локне. Об этом пишет газета «Восход».

Мероприятие собрало множество участников: школьников, воспитанников детского сада, родителей, учителей, воспитателей и болельщиков.

В программе акции была предусмотрена разминка для маленьких участников, а также различные физкультурно-спортивные челленджи. «Дети с энтузиазмом принимали участие в активностях, включая музыкальный флешмоб, который создал атмосферу радости и единства. Для всех желающих была организована добрая ярмарка, где можно было взять игрушку на память», – отметили в газете.

Руководитель Центра тестирования Татьяна Михайлова вручила грамоты и сладкие сувениры участникам, успешно сдавшим нормы ГТО.