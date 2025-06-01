Акция «С нами лето и ГТО!» прошла в Псковской области
Акцию «С нами лето и ГТО!» провёл центр тестирования ГТО на пришкольном стадионе в Локне. Об этом пишет газета «Восход».
Мероприятие собрало множество участников: школьников, воспитанников детского сада, родителей, учителей, воспитателей и болельщиков.
В программе акции была предусмотрена разминка для маленьких участников, а также различные физкультурно-спортивные челленджи. «Дети с энтузиазмом принимали участие в активностях, включая музыкальный флешмоб, который создал атмосферу радости и единства. Для всех желающих была организована добрая ярмарка, где можно было взять игрушку на память», – отметили в газете.
Руководитель Центра тестирования Татьяна Михайлова вручила грамоты и сладкие сувениры участникам, успешно сдавшим нормы ГТО.
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