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Общество

Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове

Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в центре Острова сегодня, 1 июня. Об этом пишет газета «Островские вести».

  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в Острове
    Фото: газета «Островские вести»

Сотрудники центра культуры «Юбилейный» подготовили для детей обширную концертно-игровую программу, в ходе которой перед ребятами и их родителями выступили творческие коллективы города. Состоялся художественный конкурс «Я рисую детство», где участники рисовали на асфальте всё, что ассоциируется у них с радостью и счастьем.

Представители районного отделения «Движения Первых» провели для молодёжи ежегодный фестиваль детства и юности, развернув в парке тематические площадки. «Стал ярким моментом праздника и большой хоровод, который участники празднования водили под хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и заряжали друг друга позитивом», – добавили в газете.

По окончании фестиваля прошла беспроигрышная лотерея, в ходе которой все участники получили призы: фломастеры, карандаши, набор для бадминтона, игрушки и суперприз – беспроводные наушники.

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