«Улицы героев»: о подвиге Андрея Умникова рассказал глава Пскова

20:58, 01 июня 2025, ПАИ

О подвиге Андрея Умникова, в чью честь названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале в рубрике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Улица Андрея Умникова – это не просто адрес на карте, а живое напоминание о поколении, чьё мужество и преданность Родине подарили нам мир. Андрея Ивановича Умникова судьба привела на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Лето 1942 года запомнилось жестокими боями, в одном из которых Умников проявил истинное мужество, продолжив командовать боевым подразделением даже после потери своего танка», – отметил Борис Елкин.

Он подчеркнул, что зимой 1943 года старший лейтенант Андрей Умников, заместитель командира танковой роты 254-го танкового батальона столкнулся с новыми, ещё более тяжёлыми испытаниями. В ходе ожесточённых сражений за населённые пункты Белолуцк, Павловка, Константиновка Харьковской и Донецкой областей Украины его рота продемонстрировала невероятную стойкость и мастерство. Под командованием Андрея Умникова танкисты подбили восемь танков, 30 бронемашин и около 20 орудий противника, нанеся врагу огромный урон, рассказал Борис Елкин.

«После войны капитан Андрей Иванович жил в Пскове и до выхода на пенсию трудился старшим экономистом на базе «Росторгодежда». История жизни Андрея Умникова должна вдохновлять нас на сохранение памяти о героях, чьими усилиями была обеспечена наша сегодняшняя жизнь!» – заключил Борис Елкин.

Напомним, что рубрику в честь 80-летия Победы Борис Елкин запустил 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.