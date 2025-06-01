День защиты детей отметили в районах Псковской области

23:59, 01 июня 2025, ПАИ

Международный день защиты детей отметили в районах Псковской области 1 июня. Мы собрали информацию о том, как прошло празднование в муниципалитетах региона.

В этот день для жителей и гостей Бежаниц прозвучала концертная программа «Любимые детские песни», завершившаяся весёлым танцевальным флешмобом, пишет газета «Сельская новь».

Кроме того, работники районного центра культуры проводили для маленьких бежаничан игры и конкурсы. Работали интерактивные площадки с матер-классами на любой вкус: от рисования до шитья.

На стадионе прошли соревнования по мини-футболу. Бежаницкая команда «Штурм» в разных возрастных группах сразилась с великолукским «Экспрессом». Кроме того, под присмотром тренеров Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества можно было поиграть в дартс, кольцеброс и попрыгать на батутах.

В завершение праздника на танцевальной площадке ребята играли с надувными игрушками и общались с гостями игровой программы.

В Печорах на площади Победы прошёл фестиваль детства и юности, где были различные игры, творческие номера, мастер-классы, аквагрим и многое другое. Все желающие сделали на память тематический значок, научились плести пояс сето, поиграли в народные игры, попрыгали на батутах, нарисовали картину на асфальте, пишет газета «Печорская правда».

Организовали праздник для детей руководитель и педагоги Дворца творчества детей и молодёжи и местное отделение «Движения первых». В фестивале приняли участие ребята из детской театральной студии «Мозаика», юные солисты районного центра культуры и детский этнографический ансамбль «Птенцы».

Помимо этого, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области в Печорском районе предложили детям почувствовать себя спасателями и посидеть в пожарной машине.

Также развлекательные мероприятия к Дню защиты детей прошли в Опочке.

Для тех, кто любит активный отдых, была организована игровая площадка «Движение первых», где каждый мог попробовать свои силы в традиционных русских играх – городках и кольцебросе.

Состоялась концертно-игровая программа «Улыбнись, планета, в объективе лето!», в ходе которой звучали песни, проходили конкурсы и танцы.

«Особое внимание привлекли хвостатые волонтёры клуба юных кинологов «Счастливые пёсы». Их показательное выступление продемонстрировало уникальные способности наших четвероногих друзей и вызвало неподдельный восторг у зрителей», – отметили в газете «Красный маяк».

Кроме того, гостям предложили мастер-класс по созданию значков и магнитов.